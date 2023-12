Das Therapiebad im Kantonsspital Glarus wird geschlossen

Die Kosten für eine Sanierung des Therapiebades würden die Möglichkeiten des Kantonsspitals übersteigen, teilt dieses mit. Das Becken soll Ende des nächsten Jahres geschlossen werden. Nadja Szabo Winter, die Inhaberin der Gumpifrosch GmbH, welche die Babyschwimmkurse im jetzigen Therapiebad durchführt, habe sich aber entschieden, ein neues Bad an einem anderen Standort in Glarus zu realisieren, heisst es in der Medienmitteilung des Spitals.