Im Glarnerland ist das Wochenende eisig, aber noch weit entfernt von Rekorden

von Felix Blumer

So kalt war es in der Schweiz seit fast drei Jahren nicht mehr. Am Donnerstagabend erreichte uns aus Norden eine Kaltfront. Sie brachte zunächst Schnee vor allem im Mittelland und entlang der Voralpen. Vielerorts wurden am Freitagmorgen auch in tiefen Lagen fünf bis 30 Zentimeter Neuschnee gemessen.