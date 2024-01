Glarner Unternehmen verkauft 200 unbemannte Helis in die Vereinigten Arabischen Emirate

CEO und Gründer Jon Andri Jörg lässt sich in der Mitteilung so zitieren: «Dieser bahnbrechende Deal markiert den wichtigsten Meilenstein in unserer Geschichte und unterstreicht insbesondere die rasante Entwicklung von Anavia.» Der Grossauftrag aus den Vereinigten Arabischen Emiraten breche sämtliche Rekorde im Bereich von High-Tech-Drohnen mit vertikalen Start- und Landefähigkeiten. Es stärke das Vertrauen, welches Kunden weltweit in die Anavia-Produkte setzten, so Jörg weiter.