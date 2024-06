Veranstalter des Kerenzerbergrennens melden einen neuen Zuschauerrekord

In einer Medienmitteilung blicken die Veranstaltenden des Kerenzerbergrennens auf den Anlass zurück, der am Samstag und Sonntag erfolgreich durchgeführt worden sei: « Mit 220 Autos und 50 Motorrädern knüpft das volle Starterfeld an die Vorjahre an », schreibt die Medienverantwortliche des Organisationskomitees (OK), Corina Freuler. Für einen neuen Zuschauerrekord am Sonntag sprächen die vollen Zuschauerzonen an der Rennstrecke oder beim Start bei der «Waid» in Mollis. «Die genauen Zahlen sind aber noch nicht bekannt», erklärt Corina Freuler auf Nachfrage. «Die verkauften Eintritte müssen noch ausgezählt und abgerechnet werden.» Beim OK gehe man davon aus, dass am Samstag insgesamt 2000 Besucherinnen und Besucher gekommen seien, am Sonntag rund 6000.