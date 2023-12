Jahresrückblick: Das war der August 2023 in Graubünden

Top 5 der meistgeklickten Artikel:

Ein Todesfall und jüdische Touristen in Davos. Diese zwei Themen haben euch als Online-Leserschaft im August am meisten bewegt. Das zeigen unsere Top 5 der am häufigsten geklickten Artikel auf «suedostschweiz.ch».

1. Ruedi Kälin ist verstorben

Traurige Nachricht zu Beginn des Monats: Der bekannte «Surprise»-Verkäufer Ruedi Kälin stirbt im Alter von 64 Jahren.