Ruedi Kälin ist verstorben

Kälin geriet immer wieder in Schwierigkeiten mit Autoritätspersonen. Schliesslich wurde er sogar obdachlos. Im Jahr 2000 konnte er bei «Surprise» Fuss fassen. Für die NGO wurde er zu einem Aushängeschild. Kälin posierte für Plakate, gab Interviews in Zeitungen und im Fernsehen. Zudem führte er Soziale Stadtrundgänge in Zürich durch. Dabei brachte er Gruppen, Schulklassen und Einzelpersonen an Orte, an denen man sonst achtlos vorbeigeht, und erzählte seine Lebensgeschichte.