Glasbläser Muja aus Chur ist verstorben

Täglich kam Muja, dessen gebürtiger Name Alfred Hugo Meyer lautet, auf irgendeine Weise in Kontakt mit Glas. Während mehr als 50 Jahren stellte er mit viel Leidenschaft und Humor Glaskunst her. Nun ist der bekannte Glasbläser mit 86 Jahren verstorben, wie es unter anderem in der Facebook-Gruppe «I love Chur» heisst.