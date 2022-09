Jäger erlegt Wolf in Klosters

Nach zahlreichen Nutztierrissen auf verschiedenen Alpen in Klosters verfügte der Kanton zur Verhinderung weiterer Schäden per 1. September den Abschuss eines Wolfs, wie aus der Mitteilung vom Amt für Jagd und Fischerei hervorgeht. Schiessen durften den Wolf neben den Mitarbeitenden des Amts für Jagd und Fischerei auch speziell bezeichnete, ortskundige Jagdberechtigte während der ordentlichen Jagd. 80 Jägerinnen und Jäger waren damit für den Wolfsabschuss berechtigt.

Nach 14 Tagen mit wenigen Wolfsbeobachtungen konnte der weibliche Wolf am 24. September durch einen Jäger in dem dafür vorgegebenen Abschussperimeter erlegt werden. Wie es heisst, ist das Amt für Jagd und Fischerei erfreut, dass die Jägerschaft diese verantwortungsvolle Aufgabe erfüllen konnte. Gleichzeitig verweist es auf die Erkenntnis, dass der Abschuss von Wölfen anspruchsvoll und zeitintensiv sei.

Der erlegte Wolf werde nun für die pathologische Untersuchung an das Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin in Bern überführt. Die genetische Untersuchung werde am Laboratoire de Biologie de la Conservation der Universität Lausanne vorgenommen.