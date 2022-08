Der Problemwolf in Klosters darf geschossen werden

Am Montag meldeten die Gemeinde Klosters und der Bündner Bauernverband, dass eine Schafalp im Gemeindegebiet von Klosters frühzeitig entladen wird. Zu gross sei der Wolfsdruck auf der Alp. Nun reagiert das kantonale Amt für Jagd und Fischerei. Trotz der vorzeitigen Entladung einer Alp bleibe das Schadenpotenzial auf den übrigen Alpen hoch. Damit weitere Schäden verhindert werden können, ordnet die Bündner Regierung den Abschuss eines Wolfs per 1. September an. Das geht aus einer Mitteilung vom Dienstag hervor.