Das war der Juli 2021 in Graubünden

Aufregung in Bern wegen Bündner Brief

Ebenso im Juli ist es zu einem ernsten, aber dennoch etwas amüsanten Zwischenfall gekommen. Eine Einladung des Bündner Regierungsrats Christian Rathgeb zu einer Vernissage sorgt in Bern für einigen Wirbel. Auf Romanisch und mit Blumensamen im Brief will er als Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen zur Vernissage im Haus der Kantone in Bern einladen. Ausgelöst haben die für die Adressatin unbekannte Substanz und Sprache jedoch einen Polizeieinsatz.

«Da wir aufzeigen, dass alle mithelfen können, die romanische Kultur und Sprache weiterzutragen, lautet das Motto ‹Säe auch Du Sprache›. Die Einladung enthält denn auch ein paar Blumensamen, um die Symbolik aufzuzeigen» – Christian Rathgeb erklärt den Hintergrund der Einladung

in der «Südostschweiz» vom 30. Juli

Vor dem Ausgang zum Test

Wer sich ungeimpft ins Churer Nachtleben stürzen will, kann sich ab Anfang Juli vor Ort gratis testen lassen. Auf Initiative von Club­betreibenden nimmt die Stadt beim Welschdörfli eine Teststation in Betrieb. Das Angebot wird rege genutzt. Ende August zieht sich die Stadt von ihrer finanziellen Unterstützung zurück und appelliert an die jungen Erwachsenen, sich impfen zu lassen.