Graubünden bleibt vom grossen Unwetter verschont

«Die Unwetter kommen in der Form von Zürich nicht zu uns», sagt aber Reto Vögeli, CEO der Meteo News AG. Örtliche Platzregen und Gewitter kann der Experte jedoch nicht ausschliessen. «Heikel werden kann es grundsätzlich überall», sagt Vögeli. In der Höhe herrsche Südwind. Die Schauer und Gewitter würden sich am Alpensüdhang bilden und zögen von Süden her über Graubünden. Die aufgleitende Luftmasse führe in Glarus und dem Sarganserland zu kräftigen Regenfällen. Vereinzelt kann es gemäss Vögeli zu Hagelfällen in Graubünden kommen.