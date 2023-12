Tierischer Einsatz für die Kantonspolizei Graubünden am Weihnachtsmorgen

Katze steckt in Baum fest

Nur wenige Tage zuvor hatte sich auch eine Katze in Chur in eine brenzlige Situation gebracht. Sie steckte in einem Baum über der Plessur fest und drohte, ins Wasser zu stürzen. Von einem Hubretter konnte sich ein Feuerwehrman abseilen und die Katze so aus ihrer misslichen Lage befreien.