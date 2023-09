Feuerwehr Chur rettet Hund Gordon vom Hausdach

Am Mittwochnachmittag ist die Stadtpolizei Chur über einen in Not geratenen Hund informiert worden. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, sass der Hund, der auf den Namen Gordon hört, auf einem steilen Hausdach an der Rheinstrasse fest.

Die Patrouille habe festgestellt, dass Gordon wohl durch das offene Dachfenster auf das Dach gelang sein musste. Er sass nun auf dem untersten Schneefänger des Daches fest und schaffte es nicht mehr selbstständig ins Haus zurück.

Deshalb rückte auch die Feuerwehr Chur aus und befreite den Hund mit einem Hubretter aus seiner misslichen Lage, wie es weiter heisst. Gordon konnte unversehrt seiner Besitzerin übergeben werden.