Feuerwehr Chur bewahrt Katze vor Sturz ins Wasser

Die Katze, die am Dienstagmorgen an der Unteren Plessurstrasse auf einem Baum am Plessurufer sass und nicht mehr runterkam, wurde von einem Passanten bemerkt. Dieser meldete sich kurz vor 7.30 Uhr bei der Stadtpolizei Chur, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Die Katze könne nicht mehr zurück und drohe in die Plessur zu fallen, habe der Mann der Polizei mitgeteilt.

Daraufhin nahm die ausgerückte Patrouille der Stadtpolizei Rücksprache mit der Feuerwehr der Stadt Chur. Von einem Hubretter konnte sich ein Feuerwehrmann schliesslich abseilen und die Katze so aus ihrer misslichen Lage befreien. Die gerettete Katze sei dem Sohn der Besitzerin ausgehändigt worden, heisst es abschliessend. (red)