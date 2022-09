So wurde in den Bündner Gemeinden abgestimmt und gewählt

Surses lehnt Sportanlagen klar ab

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Surses haben den Plänen für die Sportarena La Nars in Savognin eine Abfuhr erteilt. Am Sonntag lehnten sie mit 432:318 Stimmen einen Nachtragskredit für das Projekt in der Höhe von 1,1 Millionen Franken ab. Damit fiel das Resultat an der Urne deutlich anders aus als noch im August an der Gemeindeversammlung. Damals hatten die Anwesenden mit 88:26 Stimmen für das Projekt gestimmt.

Ursprünglich hatte das Stimmvolk der Gemeinde Surses am 13. März einem Kredit von 4,5 Millionen Franken für die geplante Sportarena zugestimmt. Inzwischen zeigte sich, dass dieser Betrag nicht ausreichen wird, um das Projekt zu realisieren. Deshalb musste über den Nachtragskredit abgestimmt werden. Das Projekt La Nars sieht den Bau eines neuen Restaurant- und Betriebsgebäudes, dreier Tennisplätze, eines Kunsteisfelds und eines Lagerraums vor. (red)