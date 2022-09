Chur sagt Ja zum neuem Bahnhof Chur West und zum Kulturraum

Die heutige Haltestelle wurde vor 20 Jahren eröffnet und entspricht weder den aktuellen Standards noch dem Behindertengleichstellungsgesetz. Dieses fordert, dass bis Ende 2023 alle Haltestellen und Bahnhöfe in der Schweiz barrierefrei begehbar sind. Zudem entwickelt sich der Stadtteil Chur West zu einem zweiten urbanen Stadtzentrum und mit einem neuen Bahnhof in Chur West will die Stadt diese Entwicklung fördern.