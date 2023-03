Noch immer fehlen in vielen Bündner Klassenzimmern die Lehrpersonen

Viele Kantone in der Schweiz haben Mühe bei der Stellenbesetzung, weil die Anzahl an Schülerinnen und Schülern immer grösser wird. Graubünden ist jedoch von einem anderen Problem betroffen: «Es ist sehr schwierig, Leute zu finden, die eine adäquate Ausbildung haben, vor allem in romanisch- und italienischsprachigen Gebieten», meint Lutz. Weil der Fachkräftemangel aber derart gross sei, stelle man eben auch Personen ohne entsprechende Ausbildung ein. So komme es nicht selten vor, dass Lehrpersonen der Primarschule auch in der Oberstufe unterrichten würden. Oder es werden Leute in der Funktion von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eingesetzt, obwohl sie gar keine sind. «Wir können die Situation im Moment einfach nicht anders lösen», so die Legr-Präsidentin. Schliesslich brauche man Leute, welche die Kinder unterrichten würden. «Aber auf die Länge ist es einfach nicht die richtige Lösung.» Denn einerseits schade es dem Berufsbild, andererseits führe es zu Einbussen in der Qualität der Schule.