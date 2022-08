Die Lehrkräfte werden knapp

Am kommenden Montag startet vielerorts im Kanton Graubünden wieder die Schule. Es wird voraussichtlich überall eine Lehrperson vor den Kindern stehen. Dies bestätigen sowohl der Bildungsdirektor Jon Domenic Parolini als auch Laura Lutz, Präsidentin des Verbandes Lehrpersonen Graubünden (Legr). Also alles im grünen Bereich bei der Besetzung offener Lehrkräftestellen? Leider nein. Am Freitag versandte der Legr gemeinsam mit dem Verband der Schulleitenden eine Mitteilung mit dem Titel «Der Lehrpersonenmangel ist definitiv in Graubünden angekommen».