Widerstand gegen Wolfsabschuss

In einem offenen Brief verlangt der Verein Wildtierschutz Schweiz vom Bundesrat und vom Bundesparlament, einen sofortigen Stopp für den Abschuss von sämtlichen Wölfen zu erlassen. Adressiert ist der Brief an Bundesrätin Simonetta Sommaruga sowie an den National- und Ständerat. Unterschrieben haben die Forderung Marion Theus, Roberto A. Babst und Marcus Duff vom Wildtierschutz Schweiz.