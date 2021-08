Spontane Impfung nochmals möglich

Bereits am vergangenen Freitag bot das Regionalspital Surselva spontane Impfungen an. Ebenfalls konnte man sich vor rund zwei Wochen schon in Chur und Thusis spontan impfen lassen oder sich auch zur Impfung beraten lassen. Diese Möglichkeit ist laut dem Regierungsrat Peter Peyer rege genutzt worden. Er kündigte ausserdem schon Anfang August kantonale Walk-in-Zentren für die Covid-Impfungen an. (hai/paa)