Kaufen oder mieten? Der Traum vom Eigentum vs. Mietfreiheit

von Jan Christman, Immobilienökonom (IRE|BS) sowie Inhaber der Engel & Völkers Büros in Chur und Davos

Die Entscheidung zwischen Mieten und Kaufen hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Mieten bietet Flexibilität, die besonders in unsicheren Zeiten wichtig ist und entbindet von Verantwortlichkeiten wie der Instandhaltung. Auf der anderen Seite ist der Kauf einer Immobilie oft eine langfristig günstigere Option als zu mieten. Besonders in Zeiten von niedrigen Zinsen, welche so auch für 2024 vorhergesagt werden, kann der Erwerb von Wohneigentum eine solide Investition sein, die nicht nur finanzielle Vorteile bietet, sondern auch die Möglichkeit gibt, das Zuhause individuell zu gestalten.

Die Sache mit den Finanzen

Beim Kauf einer Immobilie sind finanzielle Überlegungen entscheidend. Hierzu gehören die Belehnung und die Tragbarkeit. Mindestens 20 Prozent des Kaufpreises müssen als Eigenkapital vorhanden sein. Für eine Immobilie von 1 Million Franken benötigen Sie also rund 200’000 Franken Eigenkapital. Als Faustregel beim Mieten hingegen gilt, dass die Wohnkosten nicht mehr als ein Drittel des Bruttoeinkommens ausmachen.

Neben der finanziellen Tragbarkeit müssen potenzielle Risiken wie Jobverlust oder gesundheitliche Probleme berücksichtigt werden. Es ist ratsam, die Zinsentwicklung im Auge zu behalten und mit Finanzprofis zu sprechen, um ein ganzheitliches Bild Ihrer finanziellen Situation zu erhalten. Als Eigentümer oder Eigentümerin müssen Sie nämlich den Eigenmietwert als fiktives Einkommen versteuern. Dies kann zu einer höheren steuerlichen Belastung führen, insbesondere wenn die Hypothekarzinsen und Unterhaltskosten gering sind.

Persönliche Überlegungen zählen auch

Der Besitz einer Immobilie bringt nämlich zahlreiche Vorteile mit sich. Neben der Möglichkeit, Kapital in eine nutzbare Anlage zu investieren, die im Gegensatz zu Aktien oder Obligationen sowohl finanzielle als auch emotionale Renditen bietet, ist Wohneigentum eine hervorragende Altersvorsorge. Wenn Sie Ihre Hypothek bis zur Pensionierung abbezahlen, reduzieren sich Ihre Wohnkosten im Alter erheblich. Zudem kann eine gut gelegene Immobilie im Wert steigen, was eine spätere Veräusserung profitabel macht.

Allerdings kann der Besitz einer Immobilie auch Nachteile haben. Sie sind weniger flexibel bei einem Arbeitsplatzwechsel oder einem Umzug und müssen sich um Renovierungen oder Ersatz von Elektrogeräten kümmern. Überlegen Sie, ob Sie langfristig an einem Ort bleiben möchten und wie wichtig Ihnen die Gestaltungsfreiheit Ihres Zuhauses ist. Zudem kann der Eigenmietwert Ihre steuerliche Belastung erhöhen, insbesondere wenn Sie in eine höhere Progressionsstufe eintreten.

Die Entscheidung zwischen Kauf und Miete erfordert eine umfassende Betrachtung der finanziellen, persönlichen und steuerlichen Faktoren. Sowohl Mieten als auch Kaufen haben ihre Vorteile, und die Wahl hängt von Ihren individuellen Umständen und Präferenzen ab.

