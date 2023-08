Interior Design Trends für Herbst und Winter 2023

von Emilia Sommerau, ist Redaktorin Commercial Publishing bei Somedia Promotion

Wie jeder Jahreszeitenwechsel eine neue Wetterlage mit sich bringt, werden auch neue Trends und Stilrichtungen eingeläutet. Von klassischem bis hin zu avantgardistischem Bloomcore – die Herbst/Winter 2023 Trends bieten eine breite Palette an Inspirationen, um die eigenen vier Wände stilvoll und gemütlich auf die kühlere Jahreszeit vorzubereiten.

Eine Zeitreise in die Vergangenheit

Der Charme vergangener Zeiten und Nostalgie hält Einzug in Wohnungen und Häusern: Vintage und Second-Hand-Möbel werden zu Herzstücken der Einrichtung. Egal, ob man auf dem Flohmarkt oder in der Brockenstube nach versteckten Schätzen sucht, der Vintage-Look verleiht dem Interieur definitiv eine einzigartige Persönlichkeit. Alte Kommoden, Sessel mit Geschichte und retro-inspirierte Deko-Elemente bringen eine gewisse Wärme und Authentizität in die Räume.

Ausserdem bietet sich so die ideale Gelegenheit an, sich an der Kunst der Restauration zu versuchen oder allgemein einen Schritt in die Welt des DIY (Do it yourself) zu wagen.

Die Verschmelzung von Natur und Design

Bloomcore ist der aufstrebende Trend, der die Grenzen zwischen Natur und Innenraum verschwimmen lässt: Künstlerisch arrangierte Zimmerpflanzen, vertikale Gärten, hängende Pflanzenampeln und Moosbilder bringen die Natur ins Eigenheim und schaffen eine beruhigende Atmosphäre. Wer hingegen nicht mit einem grünen Daumen gesegnet ist, kann den Trend dennoch mit Vorhängen, Vasen und sogar Kunstpflanzen in das Zuhause integrieren. Auch kann beispielsweise Bettwäsche mit filigranem Blumenmuster einen Hauch an Natur ins Schlafzimmer bringen.

Eine subtile Farbexplosion

Der Barbie-Hype ist seit der Erscheinung des Films im Kino kein bisschen zurückgegangen. Auch heute noch, etwas mehr als einen Monat nach der Prämiere, ist die Kultfigur nicht mehr aus dem Alltag und der Inneneinrichtung wegzudenken. Anstelle greller Töne dominieren im Herbst und Winter hingegen nuancierte Rosa- und Pfirsichtöne die Palette. Diese Farbgebung verleiht den Räumen eine Wärme und Tiefe, ohne zu überwältigen. Kombiniert man pinke Möbel und Dekoration wie zum Beispiel Kissen oder Decken mit neutralen Farben oder erdigen Nuancen (Beige eignet sich ideal dafür) sorgt dies für einen ausgewogenen Look.

Textur und Dimension auf den Wänden

Wandverkleidungen erleben eine regelrechte Renaissance im Interior Design: Von traditionellen Holzpaneelen bis hin zu modernen 3D-Paneelen aus den unterschiedlichsten Materialien – die eigenen vier Wände werden zu Kunstwerken an sich. Diese Elemente verleihen den Räumen Textur und Tiefe und können ganz unkompliziert mit Gipselementen (oder Holz) montiert werden.

Egal ob man dem Charme vergangener Zeiten erliegt, die Verbindung zur Natur stärken oder mit subtilen Farbakzenten spielen möchte: Die breite Palette an Interior Design Trends für Herbst und Winter 2023 ermöglichen es, die eigene Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen.