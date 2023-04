Als die alten Römer damit angefangen haben: Die Kunst des Frühlingsputzes

von Emilia Sommerau, Redaktorin Commercial Publishing bei Somedia Promotion

Während andere Feiertage tatsächlich aus der Feder verschiedenster Unternehmen als Marketing-Initiative stammen, hat der Frühlingsputz seine Wurzeln im antiken Rom, denn diese sind jeweils im Februar in einen regelrechten Putzwahn verfallen (das Wort Februar hat seine Herkunft aus dem Lateinischen Wort «februare» was übersetzt «reinigen» bedeutet). Der Frühlingsputz hat somit eine sehr lange Tradition und in diesen 2000 Jahren Existenz haben sich so einige Tipps und Vorschläge angesammelt.