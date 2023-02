Bündner Bergbahnen: Viele Gäste trotz wenig Naturschnee

Trotz dieser Wetterkapriolen fällt die Zwischenbilanz des Branchenverbandes Bergbahnen Graubünden per Ende Januar positiv aus. Der am Freitag veröffentlichte Branchenmonitor, der insgesamt 23 Bergbahnunternehmen im Kanton und damit 90 Prozent des Transportumsatzes umfasst, zeigt für den Januar unter dem Strich ein leichtes Plus von 1,1 Prozent bei der Gästezahl gegenüber dem Vorjahresmonat. Der Transportumsatz war dagegen um 3,3 Prozent rückläufig. Diese Entkoppelung zwischen Ersteintritten und Transportumsatz führt der Verband auf die vermehrte Einführung des Dynamic Pricing – also der flexiblen Preisgestaltung basierend auf der aktuellen Nachfrage – sowie von flexiblen Abosystemen zurück.