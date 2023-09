Schlechter Winter reisst ein Loch in die Kassen der Sportbahnen Elm und Braunwald

Nur gerade 13 Tage haben die Sportbahnen Braunwald den Sessellift im Bächital letzten Winter betreiben können. Jene in Elm standen ausgerechnet vor den Weihnachtsfeiertagen wegen Schneemangel drei Tage lang still. «Ein Winter zum Vergessen», sind sich die beiden Unternehmen in ihren Geschäftsberichten einig. Entsprechend sind die Zahlen. Ihre Erträge im Geschäftsjahr 2022/23 gingen um zusammengenommen 2 Millionen Franken zurück und entsprechend summieren sich ihre Verluste auf 1,8 Millionen Franken.