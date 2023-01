Glarner Skigebiete könnten leer ausgehen

Ein halber Meter Neuschnee könnte wahr werden. Darauf wetten möchte der SRF-Meteorologe Felix Blumer aber dann doch nicht. Schneien würde es wahrscheinlich am Dienstag. Dann gehe es mit der Nullgradgrenze rauf und runter, sagt der Wetterfrosch. «Am Mittwoch und Donnerstag sollte die Schneefallgrenze aber wieder auf 1500 Meter, vereinzelt sogar auf 1000 Meter sinken», sagt Blumer. «Dann kann es in höheren Lagen schon einen richtigen ‘Chlapf’ Schnee hinhauen. Bis Ende der Woche kann es einen Meter geben, lokal sogar noch mehr.» Aber leider nur in höheren Lagen.