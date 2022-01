Nachvollziehbar, aber sehr kurzfristig

Am Montag hat der Kanton darüber informiert, dass die repetitiven Tests bis auf Weiteres nur noch in Gesundheits- und Betreuungsinstitutionen, Kindergärten und den ersten zwei Primarklassen durchgeführt werden. Zu stark belasteten die flächendeckenden Tests die Labors. Die Testresultate kämen zu spät, und so könnten auch die Infektionsketten nicht rechtzeitig unterbrochen werden.