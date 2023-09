Graubünden Vivonda wird aufgelöst

Das Unternehmen Graubünden Vivonda vertreibt als Lizenznehmerin die Marke Graubünden Viva. Unter diesem Namen wurden regionale Produkte und Bündner Kulinarik in mehreren regionalen Genussmärkten sowie im schweizerischen Detailhandel vertrieben. Wie Graubünden Vivonda am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt, sieht sich das Unternehmen nun gezwungen, seine Geschäftstätigkeiten auf Ende Jahr einzustellen. Durch die Schliessung der Geschäftsstellen in Jenaz und Maienfeld wird das Arbeitsverhältnis mit 28 Mitarbeitern aufgelöst.