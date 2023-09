Verkäuferlis gespielt

Was sind die Aufgaben der öffentlichen Hand? Sie stellt einen institutionellen Rahmen sicher, organisiert Wahlen, Abstimmungen, gewährleistet Rechtssicherheit. Die öffentliche Hand übt ihr Gesetzesmonopol aus: Sie bestimmt Recht, sie setzt Recht durch und sie sanktioniert. Die öffentliche Hand fördert, was politisch für förderungswürdig befunden wird und was ohne Förderung nicht überleben kann, aber überleben soll.