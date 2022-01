Globale Problemlösung auf Distanz

Am Mittwoch war die Reihe am neuen deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der damit die WEF-Tradition seiner Vorgängerin Angela Merkel nahtlos fortführte. Merkel war in ihren 16 Jahren als Kanzlerin jeweils Stammgast in Davos. Scholz thematisierte in seiner Rede die Zukunft Europas, die Covid-19-Pandemie sowie insbesondere den Kampf gegen den Klimawandel. Die nächsten Jahre seien entscheidend, so Schulz. Es brauche einen Neubeginn bei den Friedensbemühungen, im Gesundheitssektor sowie bei den Klimaschutzmassnahmen.