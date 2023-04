April, April: Matthias Schnyders neue «Kalberwurst» kommt ohne Fleisch aus

Die Herstellung unterscheide sich nicht gross – einzig, dass andere Zutaten im übergrossen Mixer, dem sogenannten Kutter, landen. Die Klingen zerkleinern und vermischen alles miteinander, bis eine zähflüssige Masse entsteht. Diese wird in die Hülle gefüllt und dann in einem 75 Grad heissen Wasserbad gekocht, um das Produkt länger haltbar zu machen. Rund 100 Stück hat Schnyder in einer ersten Charge hergestellt, als Hauptprobe für den grossen Auftritt in rund einem Monat an der Landsgemeinde.