Glacier Express bleibt in Graubünden die Ausnahme

Seit dem 13. September gilt in der gesamten Schweiz die Zertifikatspflicht in Restaurants, Bars und Clubs. Vor der Einführung wurden die Kantone aufgefordert, in der Konsultation Stellung zu dieser Massnahme zu beziehen. Damals zeigte sich: Die Regierung des Kantons Graubünden schlug dem Bundesrat vor, eine umfassende Zertifikatspflicht, inklusive ÖV, einzuführen, oder aber auf die Ausweitung komplett zu verzichten. Wie CH Media am Wochenende berichtete, hat nun eine erste Bahnlinie die Zertifikatspflicht eingeführt. Wer den Glacier Express benutzen will, muss entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Dies sei möglich, weil der Glacier Express vornehmlich von Touristinnen und Touristen genutzt werde, und damit nicht zum herkömmlichen ÖV-Netz zähle. Auch die Rhätische Bahn (RhB) ist am Glacier Express beteiligt. Ein Grund für die neue Regelung sei, dass im Glacier Express im ganzen Zug Essen am Platz angeboten werde, so Yvonne Dünser von der Rhätischen Bahn gegenüber CH Media. Nur wenige Gäste hätten wegen der neuen Regelung ihre Tickets storniert.