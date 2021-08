Bündner Regierungsrat will alles oder nichts

Immerhin: Daniel Camenisch von der Kommunikationsstelle Coronavirus des Kantons Graubünden sagte auf Anfrage, die Regierung sei der Ansicht, dass staatliche Massnahmen zum Schutz der Spitäler höchste Wirkung zeigen müssten. Und zwar rasch. Nur so lasse sich das Ziel erreichen. «Die staatlichen Massnahmen müssen im Hinblick auf den Herbst und Winter nachhaltig sein», so Camenisch. Die Zertifikatspflicht nur auf einzelne Wirtschaftszweige wie zum Beispiel die Gastronomie auszuweiten, sei nicht nachhaltig genug. «Deshalb hat die Regierung betreffend der Ausweitung der Zertifikatspflicht gegenüber dem Bund beantragt, die Zertifikatspflicht – sofern sie denn zum Schutz des Gesundheitssystems eingeführt werden soll – auf alle möglichen Bereiche auszudehnen, wie beispielsweise auch auf die Einreise in die Schweiz, auf Gastronomie und Hotellerie, auf Vereinsaktivitäten oder auf öffentliche Einrichtungen. Zu prüfen sei sie auch für die Arbeitswelt, für den ÖV und bei Aufhebung der Maskenpflicht für Läden.»