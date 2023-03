Regen in Sicht – jetzt wird es nass in der Südostschweiz

Ab Mittwoch stellt sich eine wechselhafte Westwetterlage ein, was nach dem zum Teil deutlich zu trockenen Winter eine gute Nachricht für die Natur ist. In Graubünden halten sich die Niederschläge wegen des Föhns allerdings vorerst noch in Grenzen, hier gibt es vor allem in Nordbünden Regen, wie es weiter heisst. Im Süden reiche es höchstens im Nordtessin für etwas Niederschlag, ansonsten sei es hier teilweise recht sonnig und frühlingshaft mild. Am Donnerstag sei es trotz vereinzelten Schauern freundlicher, zwischendurch gäbe es auch etwas Sonnenschein.