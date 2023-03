Es wird oft nass, an manchen Orten stürmisch und überall sehr mild

von Felix Blumer*

In den nächsten Tagen kommen wir in eine stürmische Westwindlage. Vom Atlantik zieht bis Mitte der kommenden Woche ein Tief nach dem anderen Richtung Baltikum. Diese kräftige Westströmung bringt nicht nur Sturmwind, sondern auch immer wieder Regen. Da wir uns am Südrand der Tiefdruckgebiete befinden, ist es aber in der Regel mild.