Felix Blumer siegt im Tippspiel, liegt aber beim Wetter daneben

«Es freut mich, dass ich gewonnen habe und dies, obwohl ich am wenigsten Ahnung habe», sagt Blumer und lacht. Er sei ja eigentlich ein Winterthurer, obwohl sein Bürgerort Glarus Süd sei. Die Uhrzeit habe er jedoch nicht einfach aus dem Bauch heraus getippt, sondern kalkuliert, wie der Meteorologe erklärt: «Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass es bei gewissen Traktanden, wie der Gemeindeorganisation oder den Finanzthemen, länger dauert.» Jeder habe seine eigene Meinung, was auch innerhalb in seiner Familie intensiv diskutiert wurde, wie Blumer weiter ausführt.