Ein leichter Föhn als Chance

von Felix Blumer*

Wie schon im Vorjahr findet die Glarner Landsgemeinde wieder am traditionellen Datum, dem ersten Maisonntag statt. Auch wie im Vorjahr ist die Wetterlage unsicher. Auf der Vorderseite einer Kaltfront ist es am Vormittag noch leicht föhnig. Zwischen dichteren Wolken gibt es sonnige Abschnitte, erste Tropfen sind aber schon beim Einzug in den Ring möglich.