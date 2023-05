Der April war kühl und nass

In Chur lag die Temperatur 1,2 Grad unter dem Mittel. Eindrücklich ist die Niederschlagsmenge in der Bündner Hauptstadt, die mit 103,5 Millimetern mehr als doppelt so hoch war, wie im langjährigen Mittel. Die Sonne schien rund ein Drittel weniger als üblich. In Samedan war es lediglich 0,2 Grad kühler bei rund einem Drittel mehr Niederschlag. Dafür schien die Sonne dort ungefähr gleich viel wie normalerweise.