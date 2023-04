Ideal wäre Aprilwetter im Mai, damit keine Trockenheit droht

Der wechselhafte Frühling konnte den Mangel an Niederschlägen noch nicht ausgleichen. Vergleicht man die Schnee- und Regenmenge, die über Chur niederging, mit dem langjährigen Mittel, so sind bislang 90 Prozent der sonst üblichen Menge gefallen. Prekärer sieht es in den Südtälern und im Engadin aus. In Samedan etwa klafft ein Defizit von 40 Prozent, verglichen mit der durchschnittlichen Niederschlagsmenge. «Der bislang zu nasse Frühling ist darum das Beste, was passieren konnte», sagt Klaus Marquardt von Meteonews.