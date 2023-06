Über 80'000 Franken für den Glarner Tourismus

Die Beiträge an Projekte von insgesamt 83'000 Franken aus dem Tourismusfonds werden auf Antrag des Beirats für touristische Entwicklung gewährt, wie der Regierungsrat mitteilt. Ein Beitrag von 5000 Franken werden an die Totalkosten von 22'500 Franken beigesteuert, die in den Bau von drei Holzplattformen in Glarus Süd investiert werden. Schweiz Tourismus hatte 2020 das Angebot «Million Stars Hotel» lanciert. Dabei entstanden im Glarnerland drei Holzplattformen auf Alpwiesen rund um das Restaurant «Haber­gschwänd» auf dem Kerenzerberg mit Packages wie «Schlafen unter dem Sternenhimmel».