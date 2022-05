Reisen ist schon wieder deutlich einfacher 

Wer in der Schweiz Ferien macht, der muss – Stand heute – gar nichts mehr beachten. Für die Einreise in die Schweiz braucht es keinen Impf-, Genesungs- oder negativen Test sowie kein Einreiseformular mehr. Bündnerinnen und Bündner, die im Ausland Ferien machen wollen, sollten gemäss den aktuell geltenden Regeln in den allermeisten Fällen keine Probleme bekommen, wenn ihre letzte Corona-Impfung länger als 14 Tage (ausser Johnson & Johnson, wo zwischen 21 und 28 Tage verlangt werden) und nicht länger als 270 Tage her ist und sie ein Covid-Zertifikat der Schweiz oder der EU vorweisen können. Heisst beispielsweise, Personen, die am 1. August reisen wollen, müssen ihre letzte Impfung frühestens am 4. November erhalten haben. Mit der Auffrischungsimpfung beginnen die 270 Tage von Neuem zu laufen. Genesene können in vielen Ländern ebenfalls einreisen, aber der Genesenenstatus gilt nicht überall gleich lange.Eine Übersicht über einige beliebte Reisedestinationen: