Ideen finden für einen Wintertourismus ohne Schnee

«Wir als Vorstand haben entschieden, dass das GLP Lab das richtige Format ist, um dieses Thema zu beleuchten», so das kantonale GLP-Vorstandsmitglied Andrea Bernhard. Das offene Politlabor der Grünliberalen Schweiz, kurz GLP Lab, organisiert zusammen mit der GLP Glarus den Anlass «Wintertourismus ohne Schnee». Das Politlabor veranstaltet Anlässe, um Ideen zu sammeln und diese im besten Fall politisch umzusetzen. Das funktioniert so: «Zwei Referenten geben Einblick in die Thematik. Anschliessend werden in verschiedenen Gruppen einzelne Themen daraus näher diskutiert und Eindrücke gesammelt», erklärt Bernhard. Nicht nur GLP-Mitglieder seien gefragt teilzunehmen, auch Glarnerinnen und Glarner ohne politische Zugehörigkeit seien herzlich willkommen. «Wir möchten die politische Partizipation im Kanton Glarus fördern, was übrigens auch ein Legislaturziel des Kantons ist», sagt Bernhard. Nach dem Anlass werden die Ideen von einer GLP-Arbeitsgruppe näher betrachtet und, so wie Bernhard hofft, eventuell als konkrete politische Vorstösse beim Landrat eingereicht.