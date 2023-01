Neue Verwaltungsräte für Oberengadiner Tourismusorganisation

In der Medienmitteilung werden jene Personen vorgestellt, welche sich als neue Mitglieder des Verwaltungsrats zur Verfügung stellen. Als Spezialistin für die digitale Transformation konnte Andrea Belliger gewonnen werden. Sie ist Prorektorin der Pädagogischen Hochschule Luzern und Direktorin des Instituts für Kommunikation & Führung. Bettina Bülte wiederum gründete die Beratungsfirma G&B Travel & Hospitality und ist verantwortliche Geschäftsführerin. Martin Barth hat sich als Gründer und CEO des World Tourismus Forum Lucerne sowie als Tourismusdirektor von Savognin einen Namen gemacht. Aus dem Engadin kommt der Hotelier und Unternehmer Richard Plattner, der als Vizepräsident dem Gemeindevorstand Pontresina angehört und auch die lokale Tourismusorganisation präsidiert. Als Kommunikationsfachmann soll der Inhaber und Managing Director der Kommunikationsagentur Panta Rhei PR AG, Reto Wilhelm, in den ESTM-Verwaltungsrat gewählt werden. Aus dem ESTM-Verwaltungsrat scheiden der Silser Hotelier Claudio Dietrich und Martin Berthod als Vertreter von St. Moritz aus persönlichen Gründen aus, der Tourismusexperte Fredi Gmür tritt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an.