Nun wird der Wanderweg rund um den Klöntalersee offiziell eröffnet

Die Bauarbeiten für den Wanderweg rund um den Klöntalersee seien demnächst abgeschlossen, steht in einer Mitteilung aus dem Glarner Gemeindehaus. In dieser wird die Bevölkerung zu einer offiziellen Eröffnungsfeier eingeladen. Sie findet am Samstag, 1. Juli, um 10 Uhr beim Aussichtspunkt auf der nördlichen Seite des Klöntalersees statt.

Dieser ist von der Bushaltestelle Rhodannenberg in rund 45 Minuten zu Fuss erreichbar. Der Weg dorthin wird für die Eröffnungsfeier ab dem Rhodannenberg signalisiert. Am Vormittag der Feier hält der Bus auch auf der Strasse unterhalb des Aussichtspunkts. Dieser ist von dort aus zu Fuss in circa 15 Minuten erreichbar. Weil die Anzahl an Parkplätzen im Klöntal sehr beschränkt ist, werden alle Besucherinnen und Besucher gebeten, wenn möglich mit dem öffentlichen Verkehr, zu Fuss, oder mit dem Fahrrad anzureisen.

Teilnehmen kann man an der Eröffnungsfeier bei gutem Wetter auch an einer Wanderung mit Gemeinderätin Eva-Maria Kreis von Riedern bis zum Aussichtspunkt. Der Treffpunkt dafür liegt um 7.40 Uhr beim Start des Wanderwegs Sitli in Riedern.