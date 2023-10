Campingplätze profitieren von sommerlichen Temperaturen

Kühler Wind, Regen und orangefarbene Blätter auf dem Boden, so kennen wir den Herbst. Nicht aber dieses Jahr. Blauer Himmel. Brennende Sonne. Stechende Hitze. Mittlerweile befinden wir uns im Herbstmonat Oktober und dennoch bleiben die Temperaturen erstaunlich hoch im Vergleich zu vorherigen Jahren. Campen ist gerade bei gutem Wetter sehr beliebt. So liegt der Gedanke nahe, dass sich die Campingplatzbetreiber in der Region bei solchen Bilderbuchtemperaturen über eine höhere Besucheranzahl und eine erfolgreiche Saison freuen können.