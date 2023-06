Elm: Das Beschneiungsprojekt «Futuro» nimmt wichtige Hürde

Am 2. Juni hat der Bundesrat im Zug der Revision zur Jagdverordnung, womit die Regulierung von Wölfen erleichtert werden soll, das Gesuch des Kantons Glarus genehmigt, dass das Jagdbanngebiet Kärpf verkleinert werden darf. Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass in Elm das Beschneiungsprojekt «Futuro» umgesetzt werden kann. Der Entscheid ebnet den Weg für die Umsetzung des Projektes, um auch in schneearmen Wintern, wie etwa dem letzten, den Touristinnen und Glarnern mit Schneekanonen ein einwandfreies Skigebiet präsentieren zu können.