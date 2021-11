Fünf Tipps für eine entspannte Vorweihnachtszeit im Heidiland

Erholung im Thermalbad

Auf 7000 m2 badet ihr im wunderbar warmen Thermalwasser. In jedem Becken entfalten sich andere Facetten seines Charakters: lindernd, lockernd und belebend. Nach dem Baden fühlt sich die Haut samtweich und natürlich rein an. Zudem trägt das Baden zur Erholung bei, lockert die Muskeln, stärkt die Abwehrkräfte und fördert die Durchblutung. Ihr könnt in das 36.5 °C warme Quellwasser aus den geheimnisvollen Tiefen der Taminaschlucht eintauchen und euch inspirieren lassen vom lichtdurchfluteten Ambiente der einzigartigen Baukultur.