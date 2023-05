Langer Planungsprozess zur Förderung des Campingtourismus

Die durch Campingtouristen in Graubünden generierten Logiernächtezahlen steigen seit Jahren an. Wurden 2018 rund 351’000 Übernachtungen vermeldet, waren 2022 fast 481’000 registriert worden. Dies gemäss Angaben des Bündner Amts für Wirtschaft und Tourismus. Auch in der Region Davos/Klosters möchte man Campinggästen, und solchen, die es werden wollen, in Zukunft mehr bieten und damit stärker von diesem Tourismuszweig profitieren. Bis es allerdings so weit ist, wird es noch eine ganz Weile dauern. So etwa in Klosters.