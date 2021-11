Der Hotellerie fehlt das Personal

Wenn der erste Schnee auf den Bündner Bergspitzen liegt, kommen auch die Touristen wieder in den Kanton. Dies fordert vor allem die Hotellerie. Denn ihr fehlen die Fachkräfte, wie Andreas Züllig, Präsident von Hotellerie Suisse und Gastgeber des «Hotel Schweizerhof Lenzerheide», gegenüber Radio Südostschweiz bestätigt. Schon vor der Pandemie sei das ein Thema gewesen. «Doch die Situation hat sich durch die Coronakrise verschärft und ist immer noch angespannt.» Etwa, weil der Nachwuchs fehlt. «Es gibt auch einen demografischen Wandel, also dass immer weniger Junge eine Ausbildung in der Hotellerie antreten», erklärt Züllig.