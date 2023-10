Tourismusprogramm Graubünden war erfolgreich

Die Absicht vor zehn Jahren war klar: Das auf Kooperation der touristischen Akteure und Innovation angelegte Tourismusprogramm sollte das Zusammenspiel verschiedener Leistungsträger stärken, die Innovationskraft der Destinationen fördern und deren Produkte marktfähig machen. Graubünden sollte sich so auf der nationalen und internationalen Tourismuslandkarte prominent positionieren. So steht es in einer Mitteilung der Regierung vom Donnerstag. Inzwischen konnten, bis kurz vor Abschluss des Programms, 71 Projekte mit einem Fördervolumen von 15,5 Millionen Franken unterstützt werden.